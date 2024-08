Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: accord de licence avec la biotech américaine NextRNA information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 15:49









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi la signature d'un accord de licence avec la société biotechnologique américaine NextRNA Therapeutics dans l'objectif de découvrir de nouveaux traitements contre le cancer.



Aux termes de la collaboration, le groupe pharmaceutique allemand s'appuiera sur la technologie de longs ARN non codant (lncARN) mise au point par l'entreprise basée à Boston afin de développer des petites molécules destinées au domaine de l'oncologie.



Dans un communiqué, Bayer et NextRNA expliquent qu'ils prévoient de travailler ensemble dans le cadre de deux programmes, dont l'un fait déjà l'objet d'essais précliniques chez NextRNA.



Le second sera choisi par Bayer au sein d'un portefeuille de candidats présélectionnés par NextRNA.



L'accord prévoit que NextRNA reçoive 547 millions de dollars, sous forme d'un versement initial, de paiements d'étape et de financement de recherche, ainsi que des redevances sur les ventes futures des médicaments qui pourraient être amenés à être commercialisés.





