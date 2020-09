Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : accord de collaboration avec Recursion Cercle Finance • 09/09/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - Bayer annonce la conclusion d'un accord de collaboration stratégique avec Recursion Pharmaceuticals, une société américaine de biologie numérique industrialisant la découverte de médicaments. Le partenariat associera la plateforme d'intelligence artificielle de Recursion avec la bibliothèque de molécules et l'expertise scientifique de Bayer pour découvrir et développer de nouveaux traitements de maladies fibreuses des poumons, des reins, du coeur ou autres. De plus, le groupe allemand de santé et d'agrochimie indique que son bras d'investissement, Leaps by Bayer, va mener un financement de Recursion en procédant à un investissement de 50 millions de dollars.

