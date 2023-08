Bayer: accord de collaboration avec Pairwise information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 14:25

(CercleFinance.com) - Bayer et Pairwise, une entreprise agroalimentaire connue pour avoir introduit le premier aliment génétiquement modifié sur le marché américain, ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord de plusieurs millions de dollars sur cinq ans axé sur les innovations dans le maïs de petite taille (soit le maïs d'une hauteur cible de 30 à 40% inférieure à celle du maïs traditionnel).



Ce nouveau programme s'appuie sur la plateforme Fulcrum™ de Pairwise et s'appuie sur le succès de la collaboration initiale de cinq ans entre les entreprises pour le maïs, le soja, le blé, le coton et le canola.



La collaboration à venir entre Pairwise et Bayer se concentrera sur l'optimisation et l'amélioration du maïs de petite taille génétiquement modifié pour une utilisation future dans le système de maïs intelligent Preceon™ de Bayer.



Selon Bayer, le maïs de petite taille offre notamment une protection accrue contre les pertes de récolte dues à des événements météorologiques de plus en plus violents et aux vents extrêmes.