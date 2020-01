Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : accord de collaboration avec Exscientia Cercle Finance • 09/01/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Bayer annonce un accord de collaboration de trois ans avec Exscientia Ltd, société britannique spécialisée dans la découverte de médicaments grâce à l'intelligence artificielle (IA), visant le traitement de maladies cardiovasculaires et oncologiques. Les deux partenaires travailleront sur des projets de recherche à stade précoce combinant la plateforme IA d'Exscientia avec les capacités du groupe allemand. Excientia pourra être éligible à jusqu'à 240 millions d'euros de paiements, ainsi qu'à des redevances sur ventes.

Valeurs associées BAYER XETRA +1.42%