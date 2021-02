Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : accord avec Horsch sur l'agriculture numérique Cercle Finance • 03/02/2021 à 12:59









(CercleFinance.com) - Le géant allemand de l'agriculture et de la pharmacie, Bayer, a déclaré mercredi avoir signé un accord mondial avec le fabricant de machines allemand Horsch. Cet accord va permettre aux agriculteurs de connecter la plate-forme d'agriculture numérique de Bayer à leurs semoirs et planteurs Horsch, tandis que les outils numériques et l'exploitation des data permettront d'optimiser les opérations agricoles. Les agriculteurs pourront également partager leurs données avec un partenaire agronomique pour les aider à prendre des décisions clés. La plateforme Bayer FieldView - qui a été lancée dans 12 pays européens depuis 2018 - est actuellement utilisée sur plus de 150 millions d'acres de par le monde.

