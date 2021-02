Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : accord avec des plaignants dans le dossier du Roundup Cercle Finance • 04/02/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) - Bayer pourrait clore un nouveau volet du dossier Roundup après être parvenu à un accord formel avec les avocats d'un groupe de plaignants, a annoncé le géant de la santé et de la chimie. Dans le cadre de cet accord, la société s'engagerait à payer jusqu'à 2 milliards de dollars, une somme que le groupe indique avoir déjà provisionnée l'année dernière. Les avocats demandeurs ont déposé une requête en approbation préliminaire de ce contrat de groupe auprès du juge Vince Chhabria, du district nord de la Californie, qui est chargé du litige.

Valeurs associées BAYER XETRA +4.85%