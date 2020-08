Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : accord à l'amiable de 1,6 milliard de dollars aux USA Cercle Finance • 21/08/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi qu'il allait payer 1,6 milliard de dollars en vue de mettre fin à une grande partie des procédures judiciaires qui entouraient son dispositif médical de contraception définitive Essure aux Etats-Unis. Le géant allemand de la chimie et de la pharmacie allemand explique avoir conclu une série d'accords avec les représentants des plaignantes, permettant de clore environ 90% des 39.000 plaintes qui avaient été déposées aux Etats-Unis. Dans son communiqué, Bayer souligne que le règlement à l'amiable ne constitue pas une reconnaissance de sa culpabilité dans le dossier, ajoutant que le montant de l'accord sera couvert par des réserves existantes. Le groupe avait mis un terme à la commercialisation d'Essure en 2018, invoquant les ventes en berne de cette méthode contraceptive définitive consistant en l'introduction de micro-implants bouchant les trompes de Fallope. Certaines patients avaient néanmoins fait état de lésions suite à la pose de ces ressorts. L'action Bayer était en très légère hausse (+0,1%) vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de Francfort suite à cette annonce.

Valeurs associées BAYER XETRA +0.44%