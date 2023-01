Bayer: accélérer la découverte de médicaments grâce à Google information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 14:20

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi qu'il comptait accélérer la découverte de nouveaux médicaments via l'utilisation des outils d'informatique de hautes performances de Google.



Aux termes de l'accord, le groupe pharmaceutique allemand aura recours aux 'TPU' (Tensor Processing Units) conçus par Google Cloud pour exécuter des charges de travail les plus intenses.



L'idée consiste à s'appuyer sur le calcul quantique afin de modéliser les interactions protéine-ligand, puis d'en déterminer la viabilité scientifique et économique dans le cadre d'applications pratiques à grande échelle.



Chez Bayer, on explique vouloir investir dans les technologies les plus innovantes et les plus disruptives afin de faciliter la résolution de problèmes complexes.



Du côté de Google Cloud, Thomas Kurian - son directeur général - estime que la découverte de nouvelles molécules constitue l'un des principaux enjeux de l'application de l'intelligence artificielle au domaine pharmaceutique.