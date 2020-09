Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : a finalisé l'acquisition de KaNDy Therapeutics Cercle Finance • 09/09/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé avoir finalisé l'acquisition de la société de biotechnologie britannique KaNDy Therapeutics. Cette acquisition permettra d'élargir son pipeline de développement de médicaments dans les soins de santé des femmes. ' Nous sommes heureux de recevoir l'autorisation antitrust et de conclure officiellement l'acquisition de KaNDY Therapeutics Ltd.', a déclaré le Dr Sebastian Guth, président de Bayer des produits pharmaceutiques, région des Amériques. ' Cette acquisition est un autre témoignage de notre engagement envers la santé des femmes qui non seulement élargit notre portefeuille, mais a le potentiel, si elle est approuvée, de proposer une nouvelle option de traitement qui pourrait avoir un impact significatif sur la vie des femmes.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.