Bayer: a désigné son futur directeur général

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que son conseil de surveillance a nommé Bill Anderson au poste directeur général de Bayer, à compter du 1er juin 2023. Il rejoindra par ailleurs le conseil d'administration de Bayer dès le 1er avril 2023.



Bill Anderson a été élu à l'unanimité après un processus de sélection approfondi qui a débuté mi-2022.



Werner Baumann, l'actuel DG de Bayer, travaillera en étroite collaboration avec son successeur pour une transition en douceur avant de prendre sa retraite de Bayer après 35 ans de service fin mai 2023.



Bill Anderson, ingénieur chimiste de formation, a occupé divers postes de direction dans l'industrie des sciences de la vie au cours des 25 dernières années, notamment en tant que DG de la division pharmaceutique de Roche, ainsi que des rôles de direction chez Biogen.





