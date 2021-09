Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : 15 millions de dollars levés au bénéfice d'Andes information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que sa branche d'investissement Leaps by Bayer a conduit un tour d'investissement de 15 millions de dollars avec Cavallo Ventures, en faveur d'Andes, une société d'innovation agricole et biotechnologique. D'autres nouveaux investisseurs Builders VC, Germin8, Accelr8 et Wilson Sonsini ont aussi participé, aux côtés des investisseurs existants KdT Ventures et Endurance. Grâce à 'Microprime', sa nouvelle technologie de traitement des semences, Andes réduit le besoin d'engrais synthétiques grâce à des microbes qui colonisent la structure racinaire de la graine et déclenchent la fixation biologique de l'azote. ' Nous investissons dans des avancées révolutionnaires qui peuvent radicalement réduire l'impact environnemental de l'agriculture. Andes en est un exemple exceptionnel', a commenté le Dr Jürgen Eckhardt, responsable de Leaps by Bayer.

