Baxter prévoit un bénéfice inférieur à ses estimations pour 2026

Baxter BAX.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, en raison de l'impact persistant des perturbations liées aux ouragans dans une unité de production clé.

Les actions du fabricant de produits médicaux ont chuté de 14 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.

Baxter prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 1,85 et 2,05 dollars par action, bien en dessous des attentes moyennes des analystes de 2,25 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

"Bien que nous ayons enregistré une croissance des ventes dans tous les segments, nos résultats du quatrième trimestre n'ont pas répondu à nos attentes", a déclaré le directeur général Andrew Hider.

Baxter a déclaré un bénéfice ajusté des activités poursuivies de 44 cents par action au quatrième trimestre. Les analystes s'attendaient à 54 cents.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 2,97 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,82 milliards de dollars.