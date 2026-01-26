Bavure au Minnesota : Trump semble chercher une porte de sortie

par Brad Brooks, Jack Queen et Andy Sullivan

Donald Trump a semblé amorcer un revirement lundi en se disant "sur la même longueur d'onde" que le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, qui fustige la police de l'immigration (ICE) après la mort par balles d'un deuxième citoyen américain en l'espace de deux semaines à Minneapolis.

Le président des États-Unis, qui avait jusqu'ici apporté un soutien total à ICE, qualifiant les deux victimes, Renee Nicole Good et Alex Pretti, de "terroristes intérieurs" en dépit de vidéos accablantes pour les agents fédéraux, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir eu un "très bon" entretien téléphonique avec Tim Walz.

L'ancien candidat à la vice-présidence, au côté de Kamala Harris, n'a eu de cesse de fustiger comme d'autres responsables démocrates la politique ultra-répressive et brutale de Donald Trump en matière d'immigration, accusant les agents d'ICE de semer le chaos et de mettre en péril la sécurité publique dans les villes où ils se déploient massivement.

Le gouverneur du Minnesota n'a pas encore réagi aux derniers propos de Donald Trump, qui pourraient laisser entrevoir le début d'une désescalade, alors que sa politique migratoire est de plus en plus impopulaire, y compris dans son propre camp, et que se profilent les élections de mi-mandat dans neuf mois.

Invitée à expliciter les propos de Donald Trump, la porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt, est restée plus fidèle à la ligne adoptée jusqu'à présent par la présidence.

Tout en assurant que "personne ne souhaite voir de gens tués ou blessés dans les rues américaines", elle a imputé les violences aux responsables démocrates du Minnesota.

"Soyons clairs sur les circonstances qui ont conduit à ce moment samedi. Cette tragédie est le résultat d'une résistance délibérée et hostile de la part des dirigeants démocrates du Minnesota depuis des semaines", a-t-elle dit.

Réaffirmant la confiance de la Maison Blanche envers la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, Karoline Leavitt a néanmoins laissé entendre que si Tim Walz et le maire de Minneapolis Jacob Frey, lui aussi démocrate, prenaient des mesures pour ramener le calme, la présence des agents fédéraux ne serait plus nécessaire.

CRITIQUES DANS LE CAMP RÉPUBLICAIN

Donald Trump avait annoncé plus tôt dans la journée qu'il allait envoyer le "tsar des frontières" Tom Homan à Minneapolis pour collaborer avec les autorités locales dans l'enquête sur la mort d'Alex Pretti, un infirmier de 37 ans abattu par un agent fédéral alors qu'il était au sol.

Lors d'une audience qui s'est tenue lundi, le bureau du procureur général du Minnesota a demandé à une juge de bloquer le déploiement de quelque 3.000 agents fédéraux à Minneapolis, mais celle-ci n'a pas semblé très réceptive à ses arguments, disant juger difficile d'établir que la Maison blanche a commis un "abus de pouvoir" en ayant recours à ICE.

L'un des principaux candidats républicains au poste de gouverneur, Chris Madel, a en revanche pris ses distances avec l'administration Trump lundi, annonçant renoncer à sa candidature parce que la répression est allée trop loin et a rendu l'élection ingagnable pour un républicain.

"Je ne peux pas soutenir les représailles déclarées des républicains nationaux contre les citoyens de notre État, et je ne peux pas non plus me considérer comme membre d'un parti qui le ferait", a-t-il déclaré.

Selon un récent sondage Reuters, près de quatre électeurs républicains sur dix critiquent désormais la politique musclée de Donald Trump en matière d'immigration.

À Washington, les sénateurs démocrates ont annoncé qu'ils s'opposeraient à un projet de loi de financement du ministère de la Sécurité intérieure, qui supervise ICE, ce qui augmente la probabilité d'un nouveau "shutdown" gouvernemental à partir de dimanche.

Les élus républicains ont approuvé l'an dernier une augmentation massive du budget consacré à la lutte contre l'immigration, mais certains d'entre eux exigent désormais des réponses de la part de l'administration Trump.

(Reportage de Jonathan Stempel, Jonathan Allen, Jack Queen, Susan Heavey, Katharine Jackson et Andy Sullivan ; version française Tangi Salaün, édité par Benjamin Mallet)