BauMont Real Estate Capital et La Française REM installent Vinci Energies dans 21 000 m2 à St Denis

Acquis en vente en état futur d'achèvement fin 2019 et livré en 2022, l'ensemble immobilier de 21 300 m² a été conçu par l'agence Chaix & Morel.

(AOF) - BauMont Real Estate Capital et La Française Real Estate Managers (REM) annoncent la signature de trois baux de 6 ans fermes avec des entreprises de Vinci Energies pour une surface d’environ 8.200 m² sur l’immeuble Génération à Saint Denis (93). Vinci Energies Systèmes d’Information, Vinci Energies Oil & Gas ainsi que Cegelec Projets Espace & Hydrogène implanteront leurs équipes sur Génération à l’automne 2023.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.