Battlefield 6, meilleur démarrage de la franchise, se félicite Electronic Arts

Le jeu de tir à la première personne Battlefield 6 s'est vendu à 7 millions de copies en trois jours, s'est félicité jeudi son éditeur Electronic Arts (EA), qui compte sur lui pour rattraper son retard sur Call of Duty, dont le prochain épisode sort en fin d'année.

"Battlefield 6 a atteint des sommets historiques pour les ventes de la franchise pendant les trois premiers jours du lancement, avec 7 millions de copies vendues, et le décompte continue", a annoncé le studio américain, une semaine après la sortie de son blockbuster, l'un des plus attendus de l'année.

Cette performance reste en deçà de records tels que les plus de 11 millions de copies vendues en 24h pour GTA V en 2013 ou le démarrage historique de "Call of Duty: Modern Warfare 3" en 2011 (6,5 millions de ventes le premier jour aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, selon son éditeur).

Mais c'est une bonne nouvelle pour EA après le lancement jugé décevant de l'opus précédent Battlefield 2042, pour lequel le studio n'avait pas communiqué de chiffres sur le démarrage.

Le jeu, disponible sur PC, Xbox et Playstation 5, va touefois affronter dans quelques semaines la comparaison avec "Call of Duty: Black Ops 7", la franchise concurrente d'Activision Blizzard ( Microsoft ) qui maintient un rythme de sortie annuel.

Battlefield, simulation de combats en vue subjective qui revendique plus de 100 millions de joueurs depuis ses débuts, s'est fait distancer au fil des années par son petit frère Call of Duty, d'un an son cadet.

Battlefield 6 situe son action fictive au milieu d'un conflit moderne en 2027 où les Etats-Unis et leurs alliés entrent en guerre avec une milice privée surarmée, Pax Armata, soutenue par des pays européens ayant quitté l'OTAN.