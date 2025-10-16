 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 147,00
-0,51%
Indices
Chiffres-clés

Battlefield 6, meilleur démarrage de la franchise, se félicite Electronic Arts
information fournie par AFP 16/10/2025 à 20:45

Le jeu de tir à la première personne Battlefield 6 s'est vendu à 7 millions de copies en trois jours, s'est félicité jeudi son éditeur Electronic Arts (EA), qui compte sur lui pour rattraper son retard sur Call of Duty, dont le prochain épisode sort en fin d'année.

"Battlefield 6 a atteint des sommets historiques pour les ventes de la franchise pendant les trois premiers jours du lancement, avec 7 millions de copies vendues, et le décompte continue", a annoncé le studio américain, une semaine après la sortie de son blockbuster, l'un des plus attendus de l'année.

Cette performance reste en deçà de records tels que les plus de 11 millions de copies vendues en 24h pour GTA V en 2013 ou le démarrage historique de "Call of Duty: Modern Warfare 3" en 2011 (6,5 millions de ventes le premier jour aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, selon son éditeur).

Mais c'est une bonne nouvelle pour EA après le lancement jugé décevant de l'opus précédent Battlefield 2042, pour lequel le studio n'avait pas communiqué de chiffres sur le démarrage.

Le jeu, disponible sur PC, Xbox et Playstation 5, va touefois affronter dans quelques semaines la comparaison avec "Call of Duty: Black Ops 7", la franchise concurrente d'Activision Blizzard ( Microsoft ) qui maintient un rythme de sortie annuel.

Battlefield, simulation de combats en vue subjective qui revendique plus de 100 millions de joueurs depuis ses débuts, s'est fait distancer au fil des années par son petit frère Call of Duty, d'un an son cadet.

Battlefield 6 situe son action fictive au milieu d'un conflit moderne en 2027 où les Etats-Unis et leurs alliés entrent en guerre avec une milice privée surarmée, Pax Armata, soutenue par des pays européens ayant quitté l'OTAN.

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
200,3500 USD NASDAQ -0,20%
MICROSOFT
511,6100 USD NASDAQ -0,35%
TAKE-TWO INTERACTIVE
259,2300 USD NASDAQ -0,87%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Chine: la croissance a ralenti à 4,8% au 3e trimestre (panel AFP)
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:10 

    La Chine devrait annoncer lundi que sa croissance s'est tassée au troisième trimestre, au plus bas depuis un an, selon les prévisions d'un groupe d'économistes interrogés par l'AFP, un nouveau signal préoccupant pour son économie. Le géant asiatique peine à se ... Lire la suite

  • ( AFP / FEDERICO PARRA )
    Venezuela: croissance de presque 9% sur un an au 3T, selon la banque centrale
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:09 

    Le produit intérieur brut (PIB) du Venezuela a progressé de 8,7% sur un an troisième trimestre, porté par les ventes de pétrole, a annoncé jeudi la banque centrale (BCV). Ce chiffre est publié alors que le Venezuela souffre d'une inflation galopante et d'une dévaluation ... Lire la suite

  • Des infirmières ouzbèkes apprennent l'allemand à Tachkent, le 13 août 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )
    Pour les migrants centrasiatiques, la tentation de l'Occident plutôt que la Russie
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:07 

    "On va travailler sur les mots de la santé", annonce une professeure d'allemand à des infirmières ouzbèkes en partance pour l'Allemagne. Comme elles, un nombre croissant de ressortissants d'Asie centrale tentent leur chance dans des pays occidentaux, intéressés ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Pékin reçoit les patrons américains d'Apple et Blackstone
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:06 

    Des ministres chinois ont reçu cette semaine les patrons du géant technologique californien Apple , Tim Cook, et du fonds d'investissement américain Blackstone, Stephen Schwarzman, en pleine escalade commerciale sino-américaine. Les officiels chinois ont mis à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank