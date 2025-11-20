Bath & Body Works revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison de la faiblesse de la demande ; les actions s'effondrent

Bath & Body Works BBWI.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes annuelles jeudi, signalant une faible demande pour ses bougies parfumées et ses parfums parmi les acheteurs à court d'argent et des coûts croissants, ce qui a fait chuter ses actions de 17% dans les échanges de pré-marché.

La société, qui a également manqué les estimations du marché pour les ventes et les bénéfices du troisième trimestre, a annoncé un plan de transformation et a déclaré qu'elle réalisera 250 millions de dollars d'économies au cours des deux prochaines années, dont plus de la moitié en 2026.

Ces perspectives moroses interviennent à un moment où les acheteurs aux États-Unis sont prudents face aux politiques tarifaires en constante évolution de l'administration Trump, ce qui a mis les budgets d'achat sous pression et affaibli la demande d'articles discrétionnaires, même au cours d'une saison des fêtes par ailleurs bien remplie.

L'entreprise s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires net de l'exercice 2025 connaisse une baisse à un chiffre, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance comprise entre 1,5 %et 2,7 %. Elle a réduit sa prévision de bénéfice par action pour l'exercice 2025 à au moins 2,87 dollars, contre une fourchette précédente de 3,35 à 3,60 dollars.

Bath & Body Works a affiché un bénéfice de 35 cents par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 1er novembre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 39 cents, selon les données compilées par LSEG.

Ses ventes trimestrielles ont baissé de 1 % à 1,59 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,63 milliard de dollars.