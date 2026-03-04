Bath & Body Works prévoit une baisse plus marquée de ses ventes annuelles en raison de la faiblesse des dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Bath & Body Works BBWI.N a prévu mercredi une baisse plus importante de ses ventes annuelles que ne le prévoyait Wall Street, les consommateurs soucieux de leur budget réduisant leurs dépenses pour ses bougies parfumées et ses parfums coûteux.

Les actions de la société, qui ont perdu près de la moitié de leur valeur l'année dernière, étaient en hausse d'environ 5 % avant la mise sur le marché, après avoir annoncé des résultats positifs pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Les consommateurs qui ont du mal à joindre les deux bouts en raison de l'augmentation du coût de la vie et de la faiblesse du marché de l'emploi ont réduit leurs dépenses en produits non essentiels coûteux, ce qui a porté préjudice à des entreprises telles que Bath & Body Works.

Bath & Body Works, dont le siège se trouve dans l'Ohio, s'attend à ce que ses ventes nettes annuelles diminuent de 2,5 % à 4,5 %, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 1,9 %, d'après les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 2,40 et 2,65 dollars par action, le point médian de cette fourchette étant inférieur aux estimations de 2,56 dollars.

Toutefois, l'entreprise a réussi à augmenter la demande pendant le trimestre des fêtes de fin d'année, qui est très important, grâce à des efforts accrus en matière de marketing et de promotion.

Dans le cadre du plan de transformation "No-Regret Moves" du directeur général Daniel Heaf, Bath & Body Works s'est concentré sur la fidélisation, l'amélioration de sa plateforme numérique et la relance de ses marques par le biais du marketing, de l'emballage et de la distribution.

"Nous progressons, mais les transformations de cette ampleur prennent du temps. Nous entreprenons une évolution complète de notre entreprise, de bout en bout", a déclaré M. Heaf.

Afin de séduire un plus grand nombre de consommateurs et de s'imposer sur un marché de détail très concurrentiel, l'entreprise a récemment lancé ses produits sur la plateforme du géant du commerce électronique Amazon aux États-Unis.

En novembre de l'année dernière, l'entreprise a déclaré qu'elle redimensionnerait ses produits et se retirerait de certaines catégories non essentielles, notamment les produits capillaires et les produits de soins pour hommes, au premier semestre 2026, afin de se recentrer sur ses activités clés.

Bath & Body Works a enregistré des ventes trimestrielles de 2,72 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient qu'elles s'élevaient à 2,62 milliards de dollars.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 2,05 dollars par action, dépassant les estimations de 1,77 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 janvier.