Bath & Body Works en baisse après avoir annoncé une chute de son chiffre d'affaires trimestriel plus importante que prévu

** L'action de la marque de produits de soins personnels Bath & Body Works BBWI.N recule d'environ 5 % à 18 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires net au quatrième trimestre, alors qu'elle n'en est qu'aux prémices de son redressement

** Elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires net du quatrième trimestre recule de 2 % à 5,5 %, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 2,7 % - données compilées par LSEG

** BBWI maintient également ses prévisions de BPA ajusté annuel entre 2,60 et 2,80 dollars

** Cependant, la société s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel recule de 3,4 % à 2,1 %, contre une prévision antérieure de baisse comprise entre 4 % et 2,5 %

** Le BPA annuel devrait s'établir entre 3,09 et 3,29 dollars, contre des prévisions antérieures comprises entre 3,13 et 3,33 dollars

** BBWI affiche un chiffre d'affaires net de 1,58 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,55 milliard de dollars

** Son BPA trimestriel ajusté a reculé d'environ 26 % pour s'établir à 26 cents

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année