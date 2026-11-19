** L'action de la marque de produits de soins personnels Bath & Body Works BBWI.N recule d'environ 5 % à 18 dollars en pré-ouverture
** La société prévoit une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires net au quatrième trimestre, alors qu'elle n'en est qu'aux prémices de son redressement
** Elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires net du quatrième trimestre recule de 2 % à 5,5 %, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 2,7 % - données compilées par LSEG
** BBWI maintient également ses prévisions de BPA ajusté annuel entre 2,60 et 2,80 dollars
** Cependant, la société s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel recule de 3,4 % à 2,1 %, contre une prévision antérieure de baisse comprise entre 4 % et 2,5 %
** Le BPA annuel devrait s'établir entre 3,09 et 3,29 dollars, contre des prévisions antérieures comprises entre 3,13 et 3,33 dollars
** BBWI affiche un chiffre d'affaires net de 1,58 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,55 milliard de dollars
** Son BPA trimestriel ajusté a reculé d'environ 26 % pour s'établir à 26 cents
** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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