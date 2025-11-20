Bath & Body Works annonce une baisse des ventes pour les fêtes de fin d'année en raison de la faiblesse des dépenses discrétionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions chutent de près de 14 % après l'abaissement des prévisions pour l'ensemble de l'année

Le plan de transformation vise à économiser 250 millions de dollars sur deux ans

Le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre sont inférieurs aux estimations des analystes

(Ajout de perspectives pour le 4ème trimestre aux paragraphes 1 et 5, d'informations sur le climat de consommation, mise à jour des actions)

Bath & Body Works BBWI.N a prévu une baisse surprise de ses ventes pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année , mettant en garde contre la faible demande pour ses bougies parfumées et ses parfums parmi les acheteurs à court d'argent et faisant chuter ses actions de près de 14% dans les échanges de pré-marché.

Le distributeur, dont les actions ont perdu 46 % de leur valeur depuis le début de l'année, a également revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'année et n'a pas atteint les estimations du marché pour le troisième trimestre.

Il a également lancé un plan de transformation dans le cadre duquel il réalisera 250 millions de dollars d'économies au cours des deux prochaines années, dont plus de la moitié en 2026.

Ces perspectives moroses interviennent à un moment où les acheteurs aux États-Unis sont prudents face aux politiques tarifaires en constante évolution de l'administration Trump, ce qui a mis les budgets d'achat sous pression et affaibli la demande d'articles discrétionnaires, même au cours d'une saison des fêtes par ailleurs bien remplie.

La société basée dans l'Ohio s'attend à ce que son chiffre d'affaires net du quatrième trimestre soit en baisse à un chiffre élevé par rapport aux 2,79 milliards de dollars qu'elle avait déclarés un an plus tôt, plombé par la préférence des consommateurs à court d'argent pour des alternatives moins chères plutôt que pour les produits de soins personnels et d'entretien de la maison du distributeur, dont les prix sont plus élevés.

Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse des ventes de 1,5 %, selon les données compilées par LSEG.

Bien que protégée de l'impact direct des tarifs douaniers grâce à son approvisionnement national, l'entreprise a été mise sous pression par l'augmentation des coûts de marketing et de promotion pour attirer les clients dans un environnement macroéconomique difficile.

Elle s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires net de l'exercice 2025 connaisse une baisse à un chiffre, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance comprise entre 1,5 %et 2,7 %. Elle a réduit sa prévision de bénéfice par action pour l'exercice 2025 à au moins 2,87 dollars, contre une fourchette précédente de 3,35 à 3,60 dollars.

Bath & Body Works a enregistré un bénéfice de 35 cents par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 1er novembre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 39 cents.

Ses ventes trimestrielles ont baissé de 1 % à 1,59 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,63 milliard de dollars.