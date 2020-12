Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT : un nouveau membre rejoint le conseil d'administration Cercle Finance • 07/12/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - Darrell Thomas rejoint aujourd'hui le conseil d'administration de British American Tobacco (BAT) en tant qu'administrateur non-exécutif indépendant et membre du Comité d'Audit et des Nominations. Actuellement vice-président et trésorier de Harley-Davidson, Darrell Thomas a précédemment occupé le poste de directeur financier par intérim chez Harley-Davidson, ou encore de vice-président et trésorier adjoint de PepsiCo. Avant de rejoindre PepsiCo, Darrell Thomas a aussi passé dix-neuf ans dans le secteur bancaire chez Commerzbank Securities, Swiss Re New Markets, ABN Amro Bank et Citicorp / Citibank où il a occupé divers postes sur les marchés des capitaux et le financement des entreprises.

