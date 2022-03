BAT: suspend ses activités en Ukraine, pas en Russie information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - BAT a annoncé la suspension de toutes ses opérations commerciales et de fabrication en Ukraine et précise fournir 'tout le soutien et l'assistance que nous pouvons à nos collègues, y compris la relocalisation et l'hébergement temporaire'. BAT compte un millier de salariés dans le pays.



En revanche, BAT poursuit son activité en Russie (2500 salariés) estimant remplir son devoir d'assistance envers ses salariés, 'en cette période extrêmement compliquée et incertaine pour eux et leurs familles'.



' Nous avons suspendu tous les investissements en capital prévus en Russie et nous nous concentrerons sur notre portefeuille de produits du tabac produits localement, y compris nos produits de tabac chauffé. En outre, nous adaptons nos activités commerciales à la situation actuelle, notamment en rationalisant nos activités de marketing', conclut le groupe.