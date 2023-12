Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT: Serpil Timuray rejoint le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 11:35









(CercleFinance.com) - BAT fait savoir que Serpil Timuray a rejoint le conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif indépendant à compter de ce jour et en tant que membre des comités de nomination et de rémunération.



Serpil Timuray est actuellement DG d'Europe Cluster et membre du comité exécutif du groupe Vodafone.



Elle a rejoint Vodafone en 2009 et a occupé divers postes de direction, notamment celle de directrice des opérations commerciales et de la stratégie du groupe.



Avant de rejoindre Vodafone, Serpil était DG de Danone Dairy Turkey, après avoir débuté sa carrière en 1991 chez Procter & Gamble.





