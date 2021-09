Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT : se défend de toute activité commerciale illicite information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - BAT annonce aujourd'hui rejeter catégoriquement les allégations de la BBC et du Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) autour de supposées activités commerciales illicites. BAT a été notamment été soupçonné par les médias de participer à du trafic illégal de cigarettes. 'Les allégations de cette nature ne sont pas nouvelles et ont été largement couvertes par divers médias depuis plusieurs années', déplore BAT. Le cigarettier assure d'ailleurs avoir pleinement coopéré avec une enquête conduite par le SFO (Serious Fraud Office) britannique dès 2016 et que l'enquête s'est finalement achevée en 2021 sans inculpation pour la société, ses filiales ou les personnes associées. 'Le commerce illicite de cigarettes a un effet néfaste important sur la sociétéet nous rejetons catégoriquement la dénaturation de notre conduite par certains médias', insiste BAT.

Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE +0.45%