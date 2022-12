Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT: reconnu dans deux classements de développement durable information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 11:14









(CercleFinance.com) - BAT annonce avoir été reconnu par deux classements mondiaux de développement durable, le CDP et le DJSI.



BAT a reçu la note 'A' dans l'évaluation du changement climatique du CDP, se plaçant ainsi dans le top 2% des entreprises notées par le CDP.



BAT est également inclus dans les indices de durabilité Dow Jones (DJSI) pour la 21e année consécutive, soulignant son engagement de longue date envers l'ESG. L'entreprise a obtenu un score de 100 % dans six domaines: reporting environnemental, développement du capital humain, éco-efficacité opérationnelle, gestion de la chaîne d'approvisionnement, reporting social et matérialité.



BAT assure être la seule entreprise de son secteur à figurer également dans le DJSI World Index. Moins de 3 % de toutes les entreprises évaluées par S&P Global sont entrées dans l'indice mondial DJSI 2022.





