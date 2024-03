Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAT: programme de rachat de 1,6 Md£ d'actions information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - BAT lance aujourd'hui son programme de rachat d'actions ordinaires en utilisant le produit de la vente de 436851457 actions ordinaires d'ITC Limited.



Le produit net final reçu par le groupe BAT s'est élevé à 1,57 milliard de livres sterling et le programme rachètera 1,60 milliard de livres sterling d'actions ordinaires de BAT en commençant par 700 millions de livres sterling en 2024 puis 900 millions de livres sterling restants en 2025.



Le programme débutera le 18 mars 2024 et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2025.



L'objectif du programme est de réduire le capital social émis de la société et les actions achetées seront annulées.





