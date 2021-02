BAT : présente Quest, 'un programme ambitieux'

(CercleFinance.com) - Le p.d.-g. de BAT, Jack Bowles, a annoncé un programme ambitieux appelé Quest visant à accélérer la transformation de l'entreprise et créer 'l'entreprise du futur'.

Quest s'appuiera notamment sur Quantum (le programme de BAT cherchant à simplifier et à gagner en efficacité) et visera aussi à libérer l'innovation, à autonomiser l'organisation, à façonner la durabilité, la technologie et le numérique de l'entreprise.

'Nous avons fait de grands progrès et avons investi dans des bases solides pour l'avenir. Nous construisons et développons de nouvelles capacités, avec un accent clair sur le numérique, et l'amélioration de notre pipeline de science et d'innovation. Et nous l'avons fait tout en offrant des rendements financiers constants', a assuré le dirigeant.