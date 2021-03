Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT : présente de nouveaux objectifs environnementaux Cercle Finance • 09/03/2021 à 14:43









(CercleFinance.com) - BAT annonce s'engager à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050. Si en 2020, BAT avait affiché l'objectif de neutralité carbone pour les émissions résultant de ses propres activités commerciales (Scope 1 & 2) d'ici 2030, ce nouvel engagement vise ambitionne également de réduire les émissions tout au long de sa chaîne de valeur (Scope 3). BAT a par ailleurs annoncé vouloir augmenter la quantité d'eau recyclée à 30% d'ici 2025. A cette date, 100% de tous ses sites de fabrication seront d'ailleurs certifiés par l'Alliance for Water Stewardship (AWS), indique BAT.

Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE +0.45%