BAT: plaide pour une évolution de la loi sur le vapotage

(CercleFinance.com) - BAT - la plus grande société de tabac et de vapotage cotée au Royaume-Uni - annonce aujourd'hui le lancement d'une campagne médiatique à plusieurs volets appelant à l'introduction de nouvelles réglementations afin que l'industrie du vapotage puisse réaliser son potentiel et faire de l'interdiction de fumer une réalité au Royaume-Uni.



L'Angleterre souhaite devenir un pays sans fumée (la prévalence du tabagisme tombant à 5 % ou moins) d'ici 2030 - le Pays de Galles visant un calendrier similaire et l'Écosse quatre ans plus tard.



La société assure prendre qu'elle va rendre publique - via les journaux, sites Web et panneaux d'affichage britanniques - des propositions visant à limiter l'attrait du vapotage et son accès aux mineurs ainsi qu'à réduire l'impact environnemental des vapes à usage unique.



BAT propose notamment que les arômes de confiserie, de dessert et de boissons gazeuses soient interdits et plaide pour l'introduction d'un nouveau régime définissant comment et où les vapes sont vendues. La société demande aussi que les vendeurs de produits de vapotage soient agréés, au même titre que ceux qui vendent de l'alcool.





