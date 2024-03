Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAT: nouveau centre de pointe de 30 M£ pour la R&D information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - BAT annonce l'ouverture d'un nouveau centre d'innovation de pointe au sein de son siège mondial de recherche et développement (R&D) à Southampton, qui jouera un rôle clé dans la poursuite de la transformation de l'entreprise via le programme 'A Better Tomorrow'.



L'installation de 30 millions de livres sterling renforce et approfondit les capacités de R&D de BAT, en fournissant neuf espaces techniques spécialement conçus pour faciliter le développement du portefeuille de produits à risque réduit de BAT.



Ces espaces sont dédiés à la recherche de sachets de nicotine orale modernes, de liquides et d'arômes pour produits de vapotage, de produits chauffés, ainsi qu'au bien-être et à la stimulation au-delà de la nicotine.



BAT ajoute que l'investissement soutiendra également les travaux sur l'emballage, l'ingénierie, le développement de l'innovation et l'intégration de systèmes.





