BAT: nomination d'un nouveau directeur médical

(CercleFinance.com) - BAT annonce la nomination du Dr Senthil Vel, en tant que nouveau directeur médical.



Senthil Vel jouera ainsi un rôle central dans les programmes de R&D de BAT, soutenant l'engagement de l'entreprise à réduire l'impact de ses activités sur la santé en offrant aux consommateurs une gamme de produits à risque réduit, alternative à la nicotine .



Basé au centre de R&D de BAT à Southampton, le Dr Vel sera responsable de la gouvernance médicale globale, garantissant que des processus médicaux solides et les meilleures pratiques sont appliqués à tous les aspects du travail de BAT.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE -1.18%