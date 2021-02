Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT : le BPA ajusté gagne 5,5% en 2020 Cercle Finance • 17/02/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le cigarettier BAT a enregistré un chiffre d'affaires de 25,77 Mds£ en 2020, en progression de 3,3% en données comparables par rapport à l'exercice précédent. Le résultat opérationnel courant s'établit à 11,36 Mds£, en progression de 4,8%. Le BPA ajusté s'établit quant à lui à 3,31£, en hausse de 5,5%, globalement en ligne avec le consensus. Le directeur général Jack Bowles a profité de cette publication pour souligner que l'entreprise souhaitait réduire les dommages qu'elle générait sur la santé. 'Nous sommes particulièrement bien placés pour encourager le passage à des produits à risque réduit', a-t-il assuré, indiquant que le nombre de consommateurs de produits incombustibles était passé 3 à 13,5 millions en un an.

