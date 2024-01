Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAT: lance un nouvel appareil de vapotage dans la gamme Glo information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 10:24









(CercleFinance.com) - BAT annonce le lancement d'une nouvelle version de son appareil de chauffage de la gamme Glo.



Glo est présenté par BAT comme 'une alternative au tabagisme qui n'implique pas de combustion, produisant moins de substances toxiques que les cigarettes conventionnelles'.



Le nouvel appareil, le glo Hyper Pro présenterait des performances améliorées, selon BAT. 'Avec ce nouvel appareil, une charge prend environ 90 minutes et dure toute la journée. Une fois chargé, les consommateurs peuvent s'attendre à utiliser l'appareil pendant 20 sessions au total'.



A ce jour, plus de 8,8 millions de consommateurs adultes utilisent Glo, souligne Kingsley Wheaton, directeur de la stratégie et de la croissance chez BAT.



La gamme Glo est proposée sur plus de 20 marchés à travers le monde. L'appareil Glo Hyper Pro a été lancé au Japon, en Italie et en Pologne, et d'autres déploiements sur le marché mondial sont prévus en 2024.





