BAT: la marque Vuse mise à l'honneur pour sa durabilité

(CercleFinance.com) - BAT est fier d'annoncer que sa marque de vapotage Vuse a remporté le prix du produit durable dans le cadre des prestigieux prix SEAL 2021 (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership) Business Sustainability Awards.



Ce prix récompense chaque année les produits innovants 'conçus pour un avenir durable'.



' Nous sommes honorés de recevoir ce prix SEAL Sustainable Product Award pour notre marque de vapeur Vuse', a réagi Kingsley Wheaton, directeur du marketing de BAT.



Le responsable en a profité pour rappeler que cette année, Vuse avait été certifiée comme la première marque mondiale de vapotage neutre en carbone.



BAT vise la neutralité carbone de l'entreprise d'ici 2030 puis de toute sa chaine de valeur d'ici 2050.







