BAT: investit dans Sanity Group, spécialiste du cannabis

27/09/2022

(CercleFinance.com) - BAT a annoncé hier prendre une participation minoritaire et non majoritaire dans Sanity Group, un groupe basé à Berlin et disposant déjà d'un portefeuille de produits bien établi de marques grand public de CBD et de cannabis médical.



Par ailleurs, Sanity Group a aussi fait ses preuves dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits à base de cannabis, assure BAT.



Selon Kingsley Wheaton, directeur de la croissance chez BAT, cet investissement témoigne de la volonté de BAT de se développer dans de nombreux domaines au-delà de la nicotine, dans le cadre de son programme 'A Better Tomorrow'.



En mars dernier, d'ailleurs, BAT avait déjà annoncé 'une collaboration stratégique' en R&D avec le canadien Organigram Holdings Inc., un producteur autorisé de produits et extraits à base de cannabis.