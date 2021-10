Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT : intègre l'initiative 'Race to Zero' pour le climat information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - La société BAT indique avoir intégré la campagne 'Race to Zero' soutenue par l'ONU, afin d'atteindre le 'zéro émission nette' d'ici 2050. Dans ce cadre, BAT annonce un réalignement de ses objectifs de développement durable sur une trajectoire permettant de limiter la hausse moyenne des températures mondiales à 1,5°C. Regroupant plus de 4000 entreprises représentant 25% des émissions mondiales de CO2 et 50% du PIB, l'initiative 'Race to Zero' vise à réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici à 2030 avant d'attendre le zéro net à l'horizon 2050.

Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE +0.42%