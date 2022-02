Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT: hausse de 6,6% du BPA ajusté en 2021 information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - BAT publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 25,6 Mds£ au titre de l'exercice 2021, en hausse de 6,9% à taux de change constant (tcc) par rapport à 2020.



Les 'nouveaux produits' sont en plein essor, avec un chiffre d'affaires en hausse de 50,9% à tcc, à 2Mds£.



L'EBIT de BAT a progressé de 5,2% à tcc entre 2020 et 2021, s'établissant à 11,1 Mds£ en données ajustées.



Par conséquent, le BPA ajusté ressort à 329 pence, en hausse de 6,6% par rapport à l'exercice précédent.



Pour 2022, BAT anticipe un recul de l'industrie du tabac de l'ordre de 2,5% mais estime que son chiffre d'affaires devrait croître de 3 à 5% à tcc.



Le BPA ajusté est attendu en hausse, BAT tablant sur une croissance 'haute, à un chiffre'.







