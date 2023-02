Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT: hausse de 5,8% du BPA ajusté en 2022 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - BAT publie un chiffre d'affaires ajusté de 27,6 Mds£ au titre de l'exercice 2022, en hausse de 2,3% par rapport à l'exercice précédent, à changes constants.



Le chiffre d'affaires issu des nouvelles catégories de produits augmente quant à lui de 37% à changes constants, à 2,9 Mds£.



Le résultats opérationnel courant ajusté s'établit à 12,4 Mds£, en hausse de 4,3% à changes constants.



Le BPA ajusté ressort à 371,4 pence, en hausse de 5,8% à changes constants.



Pour 2023, BAT anticipe un recul des volumes de 2% dans l'industrie mondiale du tabac mais cible pour sa part un croissance organique de 3 à 5% de son chiffre d'affaires à monnaie constante, et une croissance moyenne à un chiffre de son BPA ajusté.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE -5.25%