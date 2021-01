Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT : fin de l'enquête du SFO sur des soupçons de corruption Cercle Finance • 15/01/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - Le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni a annoncé à la société BAT mettre fin à son enquête lancée le 1er août 2017 portant sur des soupçons de corruption dans la conduite des affaires de BAT, de ses filiales et des personnes associées, fait savoir BAT aujourd'hui. La société BAT ajoute qu'elle se réjouit que le SFO ait clôturé son enquête et qu'aucune autre mesure ne soit prise à ce sujet. La société rappelle son attachement 'aux normes les plus élevées dans la conduite de ses activités'.

