Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT : en légère hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 23/01/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - British American Tobacco (BAT) se hisse timidement dans le vert (+0,3%) sur un marché londonien en retrait (-0,5% sur le FTSE 100), aidé par Morgan Stanley qui relève son conseil de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' et son objectif de cours de 2600 à 3500 pence. Le broker souligne que 'les risques réglementaires aux Etats-Unis semblent s'être estompés' pour les valeurs européennes du tabac, mais prévient que 'les défis fondamentaux demeurent avec des risques sur les volumes aux Etats-Unis sur 2020-21'.

Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE +0.31%