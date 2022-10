Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT: dévoile son plan de transition bas carbone information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 14:33









(CercleFinance.com) - BAT dévoile aujourd'hui son plan de transition bas carbone, détaillant les actions qu'il entreprendra pour atteindre ses objectifs climatiques.



La société compte réduire de moitié ses émissions absolues sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2030 (scope 1, 2 et 3), par rapport à 2020, et cible le 'zéro net' sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050.



' En tant qu'entreprise mondiale, nous savons que minimiser les impacts sur notre chaîne de valeur est la bonne chose à faire, tout en étant sensé sur le plan commercial. C'est pourquoi nous avons fixé des objectifs scientifiques ambitieux liés au climat et continuons d'intégrer la durabilité dans l'ensemble de nos activités', a commenté Kingsley Wheaton, directeur de la croissance chez BAT.



Parmi les initiatives qui vont être suivies, BAT évoque la mise en place de partenariats avec les fournisseurs et agriculteurs afin de garantir des progrès en matière de développement durable, l'évolution progressive du fret aérien au fret maritime, ou encore la promotion des principes d'éco-conception.







Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE +0.79%