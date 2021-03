Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT : dévoile ses ambitions en matière d'ESG Cercle Finance • 01/03/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - BAT annonce que cette semaine sera consacrée à la présentation de ses réalisations mais aussi de ses ambitions et objectifs en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). Parmi ses ambitions, BAT souhaite notamment développer sa base de clients adeptes des produits non-combustible (tabac chauffé) à 50 millions d'ici à 2030. A cette date, l'entreprise aura atteint la neutralité carbone, espère-t-elle. Et supprimé tous les plastiques à usage unique inutiles d'ici 2025. Les emballages plastiques n'ayant pas pu être supprimé seront quant à eux recyclables, promet la société. Enfin, BAT souligne son engagement en faveur de l'innovation et de la science: son candidat vaccin COVID-19 progresse vers des essais sur l'homme. La Semaine ESG sera suivie du lancement le 9 mars du rapport ESG annuel de BAT, qui fournira des détails sur toutes les initiatives et les progrès de l'entreprise en matière de développement durable.

Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE +2.27%