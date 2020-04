Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT : développement d'un vaccin contre le covid-19 Cercle Finance • 01/04/2020 à 13:55









(CercleFinance.com) - British American Tobacco (BAT) annonce que sa filiale de biotechnologies américaine, Kentucky BioProcessing, développe un vaccin potentiel contre le covid-19, vaccin actuellement en phase de tests précliniques. En cas de succès des tests, le groupe espère, 'avec les bons partenaires et le soutien des agences gouvernementales, qu'entre un et trois millions de doses du vaccin pourraient être produites chaque semaine, à partir de juin'. 'Le vaccin en développement utilise une technologie propriétaire de plante de tabac à croissance rapide, qui dispose de plusieurs avantages sur la technologie de production de vaccins conventionnelle', explique-t-il.

Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE +3.51%