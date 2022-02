Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAT: changements au sein du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 12:37

(CercleFinance.com) - BAT annonce que Krishnan ' Kandy ' Anand rejoindra son conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et membre des comités des nominations et des rémunérations à compter du 14 février 2022.



Krishnan ' Kandy ' Anand est directeur général de Igniting Business Growth LLC. Ainsi que directeur non exécutif de Wingstop Restaurants depuis janvier 2018.



Auparavant, il a aussi occupé plusieurs postes de direction, notamment chez Molson Coors Beverage Company, Coca-Cola Company ou encore Unilever Plc.



Par ailleurs, BAT annonce également que Marion Helmes, membre des Comités des Rémunérations et des Nominations, quittera le conseil d'administration à compter de la clôture de l'assemblée générale annuelle du 28 avril 2022 et ne se représentera pas.