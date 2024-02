Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAT: changements à venir au sein du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - BAT fait savoir que Sue Farr et Dimitri Panayotopoulos quitteront le Conseil d'administration après l'assemblée générale annuelle de la société du 24 avril, après avoir exercé les fonctions d'administrateurs non exécutifs pendant neuf ans.



À la suite de ces départs, la Société annonce des modifications dans le rôle d'Administrateur Indépendant Référent et dans la composition des Comités d'Audit et des Rémunérations.



A partir du 24 avril, Holly Keller Koeppel sera nommée administratrice indépendante principale, succédant à Sue Farr. Holly est administratrice non exécutive de la société depuis juillet 2017 et elle est actuellement présidente du comité d'audit et membre du comité des nominations.



Darrell Thomas sera nommé président du comité d'audit, succédant à Holly Keller Koeppel, qui restera membre du comité d'audit.



Par ailleurs, Kandy Anand sera nommé Président du Comité de Rémunération, succédant à Dimitri Panayotopoulos.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE -0.14%