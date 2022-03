Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAT: changement de direction au pôle Digital & Information information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - BAT fait savoir que Marina Bellini, directrice du pôle 'Digital and Information' quittera le conseil d'administration le 31 mars 2022 avant de quitter BAT le 31 juillet 2022 pour de nouvelles opportunités.



Par conséquent, Javed Iqbal, actuellement directeur de la zone Moyen-Orient et Asie du Sud succédera à Marina Bellini en tant que directeur 'Digital and Information' et sera nommé au conseil d'administration à compter du 1er avril 2022.



'Je suis ravi d'accueillir Javed au sein du conseil d'administration. Alors que BAT entre dans une phase de livraison accélérée, il est très bien placé pour diriger la pôle numérique et de l'information. Il possède une vaste expérience dans la conduite de changements stratégiques dans plusieurs zones géographiques, y compris la transformation des systèmes et des processus', a commenté le directeur général de BAT, Jack Bowles.