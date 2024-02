Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAT: BPA ajusté en hausse de 4% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - BAT publie un chiffre d'affaires de 27,2 milliards de livres sterling (Mds£) en 2023 en repli de 1,3% par rapport à la même période un an plus tôt (+1,6% en données ajustées).



L'activité des produits de nouvelles catégories (liés au vapotage) atteint 3,3 Mds£, en progression de 15,6% en un an.



Dans ce contexte, BAT annonce un bénéfice ajusté de 12,4 Mds£, en hausse de 3,1%, soit un BPA ajusté de 375,6 pence (+4%).



Pour 2024, le groupe s'attend à une baisse de l'ordre de 3% du volume de l'industrie mondiale du tabac et confirme pour sa part son objectif : atteindre un CA de 5 Mds£ dans les nouvelles catégories de produits.



BAT s'attend à une performance pondérée au second semestre compte tenu du phasage des investissements prévus et de la lente reprise macroéconomique attendue aux États-Unis.







