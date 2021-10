Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT : autorisation de mise de sur le marché pour Vuse Solo information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 12:56









(CercleFinance.com) - BAT annonce que la FDA a accordé une autorisation de mise sur le marché aux cigarettes électroniques Vuse Solo de sa filiale américaine Reynold's, pour le parfum 'Original Flavour'. En revanche, la FDA a émis un refus de commercialisation pour cinq parfums n'existant pas sur le marché, précise BAT. Et la FDA n'a pas encore tranché quant au parfum 'menthol'. Selon un porte-parole de BAT, la décision de la FDA montre que les produits Vuse Solo sont conformes à la protection de la santé publique.

Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE -0.04%