Bastide s'implante en Italie sur le marché de l'assistance respiratoire

(AOF) - Bastide a annoncé l'acquisition de la majorité du capital de la société Oxystore basée en Italie près de Milan. Le paiement, dont le montant n'a pas été précisé, sera réalisé en numéraire incluant des composantes différées et assurera une présence du fondateur d'Oxystore sur le long terme. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros en 2021 avec une marge opérationnelle supérieure aux standards du groupe. Oxystore est spécialisée dans le diagnostic à domicile et la vente en ligne de matériels d'oxygénothérapie et d'apnée du sommeil à destination des particuliers.

Oxystore est principalement présent en Italie mais également en Suisse et en Espagne où elle viendra compléter l'offre des filiales de Bastide déjà présentes dans ces pays.

" L'intégration d'Oxystore dans le Groupe Bastide lui permettra d'améliorer l'efficacité de sa chaine d'approvisionnement et de bénéficier de meilleures conditions d'achat pour accélérer son développement européen ", explique le spécialiste de la prestation de santé à domicile.

Oxystore sera consolidée à compter du 1er juillet 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.