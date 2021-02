BASTIDE relève son objectif de chiffre d'affaires annuel

(AOF) - Le groupe Bastide a poursuivi sa très forte croissance au deuxième trimestre de son exercice 2020-2021 en réalisant un chiffre d'affaires de 116 millions d'euros, en hausse de 27,2% (+23,9% en organique). Le groupe continue, dans l'activité MAD, d'enregistrer un surcroît d'activité sur les ventes de dispositifs médicaux et d'équipements de protection individuelle (EPI) en raison du contexte sanitaire. Il dit également recueillir les fruits de sa notoriété croissante, qui influe sur la fréquentation des magasins et sur le développement durable des ventes e-commerce.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires semestriel à 221,4 millions d'euros, en hausse de 25,4%, dont +22,5% en organique.

Fort d'une activité semestrielle supérieure au plan de marche et de la bonne dynamique de ses marchés, le groupe revoit à la hausse ses ambitions et anticipe désormais un chiffre d'affaires de plus de 430 millions d'euros en 2020-2021. En parallèle, le groupe vise une marge opérationnelle courante autour de 8,5%.

Par ailleurs, Bastide continue d'étudier des opérations de croissance externes, de petite taille, dont certaines sont en cours de finalisation, afin de renforcer ses positions sur ses métiers à plus forte technicité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.