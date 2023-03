Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bastide: progression de 42% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 16:03









(CercleFinance.com) - Bastide annonce un résultat net des activités poursuivies en progression de 42% à 8,3 millions d'euros pour son premier semestre 2022-23 avec une marge opérationnelle courante de 8,6%, en hausse de 20 points de base et supérieure à l'objectif minimal de 8,3%.



Le prestataire de soins à domicile a réalisé un chiffre d'affaires de 249,7 millions, en hausse de 11,9%, dont une croissance organique de 5% en ligne avec les attentes, malgré une baisse de plus de 56% des ventes d'équipements de protection individuelle.



Le groupe Bastide entend poursuivre sa trajectoire sur le second semestre et confirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires annuel autour de 510 millions d'euros et d'une marge opérationnelle courante supérieure à 8,3%.





Valeurs associées BASTIDE LE CONFORT MED. Euronext Paris -2.65%